Астролог назвал знаки Зодиака, которые после ссоры никогда не звонят первыми

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Содержание Телец Козерог Рыбы

Но далеко не все умеют выходить из такого рода противоречий легко и без потерь — они цепляются за обиду, которую им якобы нанесли, до последнего, отказываясь делать первый шаг к примирению. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые после ссоры никогда не звонят первыми.

Телец

Тельцы часто становятся жертвами собственного упрямства, с которым они сами не могут совладать. Поссорившись с любимым человеком, они и рады бывают сделать шаг ему навстречу, но им кажется, что в таком случае они проиграют, а для них очень важно чувствовать себя победителями во всем.

Козерог

Козероги ни за что не сделают первый шаг навстречу любимому человеку, с которым поскольку их кажется, что от такого шага страдает их гордость, на самом деле являющейся гордыней. Поссорившись с представителем этого знака, надо мириться первым — сам он точно не позвонит.

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Рыбы

Рыбы, в отличие от других знаков, не обладают ни упрямством, ни гордыней, но при этом никогда не станут мирится первыми, хотя и сами не всегда могут объяснить причины своего поведения. К нему их ведет их внутренняя суть: представители знака подсознательно стремятся к разрушению отношений.