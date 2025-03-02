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Астролог назвал знаки Зодиака, которые, поссорившись, замыкаются в себе

Астролог назвал знаки Зодиака, которые, поссорившись, замыкаются в себе

Астрология / Фото: Credits

Психологи уверены: большинство проблем в отношениях возникают потому, что людьми друг с другом не разговаривают. 

Тем не менее, многие – в случае незначительной ссоры или серьезного конфликта – предпочитают не выяснять причины случившегося, а, обидевшись, долго отмалчиваться. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые, поссорившись, замыкаются в себе. 

Телец

Тельцов отличает редкое упрямство, из-за которого они способны, обидевшись на кого-то – например, близкого человека или коллегу -  молчать бесконечно долго, и вывести их из такого состояния бывает трудно даже тогда, когда все причины для конфликта исчерпаны. 

Козерог

Козероги могут долго обходиться без общения – когда они работают, им вообще ничего не нужно, поэтому, поссорившись, они могут отмалчиваться бесконечно долго. А чтобы вернуть их в обычное состояние, придется извиняться даже невиноватым, иначе они не сменят гнев на милость. 

Дева

Девы замыкаются в себе и отмалчиваются исключительно в воспитательных целях. Они считают, что человека, который вздумал им перечить, нужно как следует проучить, поэтому и начинают играть Снежных королев – или королей – со всеми вытекающими из этого последствиями. 

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