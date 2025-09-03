Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно на кого-то обижаются

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Рак Скорпион Весы

Большинство из нас учится — а у некоторых это даже получается — пропускать мимо ушей чьи-то резкие слова и игнорировать неприятные поступки, но далеко не всем это под силу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые постоянно на кого-то обижаются.

Рак

Раки находят повод для обиды везде, включая ситуации, на которые другие просто не обратили бы внимания. Секрет из обидчивости прост: они возвращаются к ситуации, которая задела их за живое, снова и снова, потому что так уж они устроены, что… получают от своих страданий удовольствие.

Скорпион

Скорпионы — пожалуй, самые подозрительный знак Зодиака: им все время кажется, что все против них что-то замышляют, из-за чего они обижаются на тех, кто, на их взгляд, хочет им зла. Правда, чаще всего оказываются, что они ошиблись, но отношения уже оказываются испорченными.

Реклама

Весы

Весы обладают уникальной способностью сделать «слона» из любой «мухи»: услышав чьи-то слова, которые, скорее всего, и сказаны были не в их адрес, они могут накрутить — и убедить — себя в чем угодно, а затем смертельно обидеться на то, чего в реальности не существует.

Читайте также: