Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно нарушают чужие границы

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Содержание Стрельцы Овны Тельцы

При этом проявляется оно по-разному — как явно, так и закамуфлировано, но больше всего выводит нас из себя способность без разрешения совать нос в чужие — в том числе, и наши собственные — дела, Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые постоянно нарушают чужие границы.

Стрельцы

Стрельцы едко соблюдают дистанцию, которую пытаются выставить перед ними другие люди, задавая им неуместные вопросы личного характера, вторгаясь тем самым даже в запретную зону. Но оправданием для них служит тот факт, что преследуют они, как правило, благие цели — просто хотят помочь.

Овны

Овны часто заходят на чужую территорию по причине своей экспансивности и повышенной эмоциональности: представители знака действуют настолько стремительно, что на обдумывание правомерности своих шагов им просто не хватаете времени, так что стоит их за это извинить.

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Тельцы

Тельцы в своих поступках руководствуются, прежде всего, собственной выгодой, поэтому зачастую действуют в соответствии с принципом «цель оправдывает средства». Если для достижения поставленной ими перед собой необходимо вторгнуться в чье-то личное пространство, они легко это делают.

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