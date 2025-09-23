Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно «пережевывают» былые ошибки

Гороскоп / © Credits

Но умением — можно даже сказать, искусством — делать это обладают не все, многие долго не расстаются с эмоциями, которые им довелось пережить в подобной ситуации. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые постоянно «пережевывают» былые ошибки.

Рыбы

Рыбы — один из самых впечатлительных знаков Зодиака, поэтому они очень быстро впечатляются от событий, которые с ними происходят, а потом долго их переживают. Собственные ошибки не являются для них исключением: совершив их, они постоянно думают о том, как могли бы их избежать.

Рак

Раки, несмотря на кажущуюся ранимость и беззащитность, очень злопамятны они долго помнят ошибки других, в том числе и близких им людей, да и свои, надо отдать им должное, долго не забывают, постоянно ругая себя за неправильные действия — все могло бы быть гораздо лучше.

Скорпион

Скорпионы — и это явствует из названия их тотема — могут «ужалить» кого угодно, но больше всего от них достается им же самим. Любую ошибку они считают непростительной, поэтому «грызут» себя до тех пор, пока не совершают новую — в общем, в покое представители знака почти не живут.

