Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно смотрят на часы

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При этом совершено неважно, где они находятся — у него на руки или в смартфоне — главное, что он буквально гипнотизирует их, как будто бы хочет приблизить или, наоборот, отдалить важный момент.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые постоянно смотрят на часы.

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Дева

Девы стремятся контролировать свою жизнь в полном ее объеме, и время, которым они распоряжаются, исключением не является. Представители знака хотя понять, не превысили ли они лимит, который выделили на это или иное занятие, поэтому постоянно смотрят на свои часы.

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Козерог

Козероги, как правило, нагружают себя большим количеством работы, и время для них — жизненно важный показатель: он помогает им понять, не выбились ли они из составленного ими же графика, и могут работать спокойно или им нужно ускориться, чтобы сделать все вовремя без ущерба качеству.

Водолей

Водолеи — в силу присущей представителям этого знака неорганизованности — просто не умеют распределять отпущенное им время так, чтобы везде успевать. Неудивительно, что они постоянно опаздывают, а чтобы минимизировать этот процесс, вынуждены все время смотреть на часы — в надежде, что часы и минуты притормозят.

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