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Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно транслируют в мир негатив
Все мы транслируем в окружающий мир что-то свое: кто-то хорошее, а кто-то – так уж устроена жизнь, и плохое.
В данном случае многое зависит от внутреннего настроя человека: как говорится, кто чем богат, тот тем и делится. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые постоянно транслирую в окружающий мир негатив.
Скорпион
Скорпионы — самый сложный знак Зодиака, который обращает свой негатив не только — и не столько — во внешний, сколько во внутренний мир, поэтому для себя они даже более опасны, чем для других. Представители знака часто видят вкруг плохое и отзеркаливают его обратно — в окружающий их мир.
Козерог
Козероги опасаются попасть в неприятную ситуацию, поэтому постоянно предполагают самое плохое, а, чтобы его избежать, «проигрывают» в голове разнообразные — негативные — комбинации. Чаще всего, предчувствия их обманывают, но передать его в окружающее пространство они успевают.
Рак
Раки как самый мнительный и подозрительный знак Зодиака, видят негатив во всем и при этом щедро делятся им с окружающими и людьми, рассказывая о своих подозрениях и переживаниях. Неудивительно, что те, с кем они общаются, устают от таких разговоров, а также постоянных жалоб и слез.
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