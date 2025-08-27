- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно всех критикуют
Без критики в жизни — и отношениях с окружающим — обойтись никак нельзя.
Она помогает нам стать лучше. «накачав» свои личностные качества, и, как следствие, и добиться большего — как в карьере, так и в личной жизни. Но, как известно, все хорошо в меру — трудно общаться с человеком, который видит в окружающих его людях одни недостатки. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые постоянно всех критикуют.
Лев
Львы — за редким исключением — уверены, что являются совершенством во плоти, до уровня которого не дотягиваются те, с кем они общаются. Поэтому им очень трудно удержаться от критики в их адрес, чем они постоянно и занимаются, вызывая у критикуемых людей раздражение.
Скорпион
Скорпионы умеют подмечать чужие недостатки, включая те, которые их обладатели тщательно скрывают, за что все на них обижаются. И совершенно напрасно это делают, потому что представители знака могут не только покритиковать собеседника, но и помочь ему исправиться.
Дева
Девы высказывают критические замечания в адрес окружающих их людей по самым разным причинам — иногда, потому что действительно видят в этом необходимость, а иногда — исключительно из вредности характера и желания задеть собеседника, кем бы он ни был, за живое.
