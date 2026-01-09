Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно всем недовольны

Гороскоп / © Credits

Но плохое настроение — так уж устроена жизнь — обязательно сменяется хорошим, а обстоятельства, которые еще вчера заставляли отчаиваться, сегодня резко улучшаются, но есть люди, которые не видят хорошего, а потому вечно всем недовольны.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые постоянно всем недовольны.

Дева

Девам очень трудно угодить, причем, сделать это не удается не только простым людям, но и звездам. Присущим представителям знака перфекционизм заставляет их выискивать темные пятна даже на Солнце, не говоря уже об окружающих их людях и ситуациях, в которые они попадают.

Близнецы

Близнецы — и они сами этому не рады — меняют свое мнение обо всем на свете ежедневно, а иногда и по несколько раз в день. И тем, что сегодня им очень нравится или хотя бы их просто устраивает, уже завтра будет их раздражать и злить, из-за чего кажется, что они постоянно всем недовольны.

Козерог

Козероги редко бывают чем-то довольны на все сто процентов — в любом деле, вещи или сложившейся жизненной ситуации, которая другим кажется идеальным, они обязательно найдут изъян. И дело тут не во вредности, как может показаться со стороны, а в желании во всем достичь совершенства.

