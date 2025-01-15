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Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь

Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь

Прогноз астролога / Фото: Credits

Жизнь – как утверждали классики, штука сложная, где на каждую белую полосу приходится как минимум одна – а то и несколько – черных. 

При этом каждый из нас реагирует на житейские неурядицы – и даже бедствия – по-своему: одни предпочитают переживать все в душе, не выплескивая эмоции на окружающих, а другие делают свои проблемы достоянием окружающих. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь. 

Рак

Раки могут увидеть проблему даже там, где ее нет, а уж в случае реально существующих затруднений, они склонны преувеличивать их в разы. К тому же в поисках доброго совета или помощи, да и просто чтобы излить душу, они готовы изливать душу всем – как знакомым, так и незнакомым. 

Весы

Весы называют знаком баланса, но прежде чем они его обретут, сами получат несколько седых волос, да и окружающих ими "наградят". Стоит их внутреннему маятнику качнуться в сторону негатива, как они начинают публично страдать и всем жаловаться на свою "несчастную" жизнь. 

Рыбы

Рыбы охотно жалеют окружающих, попавших в неприятную ситуацию, поэтому очень удивляются, когда им не отвечают тем же. Более того, они стараются привлечь к себе всеобщее внимание, а лучше всего, на их взгляд, это можно сделать, начав жаловаться на свою жизненную ситуацию. 

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