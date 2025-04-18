Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь

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Содержание Рак Дева Скорпион

Но самый важный в данном случае вопрос — как мы реагируем на сложности и проблемы: противостоим и выходим победителями из любой ситуации или страдаем, переживаем и обременяем своими обстоятельствами окружающих. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь.

Рак

Раки — главные нытики зодиакального круга: в какую бы ситуацию — даже позитивную — ситуацию представители ни попали, они всегда видят в ней негатив. Ну а поскольку он требует выхода, они жалуются постоянно и на всех — от непосредственного начальства до членов своей семьи.

Дева

Девы, будучи редкостными перфекционистами, как правило, уверены, что близкие им люди — особенно их вторые половинки — им, таким во всех значениях замечательным, не соответствуют. Неудивительно, что они обсуждают их с другими людьми, жалуясь на их несовершенство.

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Скорпион

Скорпионы, на тяжелый характер которых жалуются все без исключения, на самом деле ранимые люди, которые тяжело переживают неприятности, от которых они — как и все — не застрахованы. Избавиться от «камня на душе» они могут одним способом — поговорив об этом, то есть, пожаловавшись.

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