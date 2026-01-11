Астролог назвал знаки Зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь

Гороскоп / © Credits

Но одно дело — пенять на нее время от времени, и совсем другое — проявлять недовольство постоянно, осложняя таким образом жизнь сбе и раздражая своим нытьем окружающих. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь.

Рак

Раков отличает крайняя обидчивость и, как следствие, слезливость. Они впадают в панику и истерику по любому поводу, а иногда и без него, а жалобы на жизнь являются перманентной их реакцией на любые трудно — даже те, которые представители других знаков сочли бы ничего не значащими мелочами.

Водолей

Водолеи связывают свою жизнь «рождению» и воплощению в жизнь идей — преимущественного творческого характера — которые постоянно приходят им в голову. Неудивительно, что в бытовом отношении они часто бывают беспомощными, а это вызывает у них недовольство и заставляет беспрестанно жаловаться на жизнь.

Лев

Львы — это большие дети, которые несмотря на свойственную им внешнюю самоуверенность и даже апломб, не очень хорошо ориентируются в сложных житейских ситуациях. Столкнувшись с тем, что им совершенно непонятно, они — всерьез и надолго — обижаются и, как следствие, жалуются на несправедливость мира.

