Астролог назвал знаки Зодиака, которые позволяют себе едкие комментарии относительно чужой внешности

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Их непозволительность, прежде всего, заключается в отсутствии конструктивности такого рода замечаний: зачем укорять человека в том, что он в большинстве случаев не в силах исправить?

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые позволяют себе едкие комментарии относительно чужой внешности.

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Дева

Девы часто позволяют себе злые замечания, касающиеся чужой внешности, не считая это чем-то недозволенным — напротив, они уверены, что оказывают собеседнику добрую услугу. Тот факт, что таким они наносят ему обиду — иногда очень серьезную — предстаивтелям знака даже в голову не приходит.

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Скорпион

Скорпионы, надо отдать им должное, никого не делают больно просто так — ради собственного удовольствия. Как правило, они таким образом защищаются, отвечая на чужие недоброжелательные слова, но ударить в таком случае могут в самое больное место — обидчики запоминаю это надолго.

Стрелец

Стрельцы, делают едкие замечания о чужой внешности… в благих целях. Видя, что в чертах лица или фигуре собеседника отсутствует гармония, они, совершенно не думая о последствиях, могут указать ему на это и серьезно обидеть, хотя часто искренне не понимают, как это у них в результате получилось.

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