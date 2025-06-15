Астролог назвал знаки Зодиака, которые предпочитают наличные деньги электронным

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Содержание Козерог Телец Дева

Пользоваться ими очень удобно: расплатиться ими можно гораздо быстрее — можно не ждать, пока кассир отсчитает сдачу, да и удобнее — не надо носить с собой кучу банкнот и мелочи. Те не менее, далеко не все приходят в восторг от такой — современной — процедуры, а предпочитают действовать по старинке. Астролог Людмила Булакова назвала знаки Зодиака, которые предпочитают наличные деньги электронным.

Козерог

Козероги к деньгам относятся бережно и экономно, они тщательно планируют расходы, не допуская лишних покупок. С электронными деньгами сделать это сложнее, чем с бумажными — без тактильного контакта их гораздо легче потратить, чего представители знака не могут допустить.

Телец

Тельцы считают, что деньги, как говорят в народе, любят счет — электронные им такой возможности не дают, поскольку они существуют только в виртуальном пространстве — пощупать их точно нельзя. А то, его чего нельзя дотронуться, для представителей знака особого значения не имеет.

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Дева

Девы — в силу свойственного им материалистического склада ума — считают, что бумажные деньги гораздо надежнее электронных. Они не зависят от исправности денежного терминала, наличия света и мобильной сети, к которой он «привязан» — с ними без покупки точно не уйдешь.

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