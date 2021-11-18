Астролог назвал знаки Зодиака, которые предпочитают село городу

В наше время переездом из города в село никого не удивишь – дауншифтеры вообще на край света уезжают.

Тем не менее бросают города со всеми присущими им профессиональными, экономическими и культурными возможностями и переезжают в сельскую местность далеко не все, а только те, кого устраивает деревенский образ жизни. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые предпочитают село городу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи в селе чувствуют себя свободными от ограничений, с которыми сталкиваются в городе: им не надо рано вставать, стоят в пробках по дороге на работу и обратно, сталкиваться с сотнями людей в магазинах и даже в парках, куда они вдруг решат отправиться погулять. В селе для представителей знака – настоящее раздолье, они могут ни в чем себя не стеснять. Что же до работы, то главное для них – интернет, который есть везде, к тому же для их творчества – а представители знака по сути своей творцы – и он не всегда нужен.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, как правило, фанаты здорового образа жизни, поэтому для них сельская жизнь – просто рай земной: здесь они находят то, что им так необходимо – свежий воздух, парное молоко, экологически чистые овощи и фрукты. Здесь им легко работается – благо, сегодня это можно делать дистанционно, крепко спится и хорошо думается – как в профессиональном, так и в житейском плане. Что до комфорта, то он у представителей знака, как правило, ничем не отличается от городского, а иногда и, напротив, превосходит его.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будучи самым домовитым знаком Зодиака, любят сельскую местность за уют, который они могут здесь создать. Даже если десантировать их на самый отдаленной и малолюдный хутор, уже через несколько часов – и тем более несколько дней – в их доме будет царить настоящая идиллия: жарко гореть камин или печь, вариться в чугунках борщ и каша, блестеть выскобленный и чисто вымытый пол, хрустеть накрахмаленные занавески. Скажете, все это можно сделать и в городе? Наверное, но в селе как-то романтичнее, что для представителей знака очень важно.

Читайте также: