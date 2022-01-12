Астролог назвал знаки Зодиака, которые предпочитают семью карьере

Ответ на вопрос, что важнее – семья или карьера – за исключением тех, кто умудряется успевать везде, каждый дает сам.

Мы выбираем то, что для нас важнее, и ничьи советы или мнения определяющей роли тут не сыграют. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые предпочитают семью карьере.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы очень любят сидеть дома, занимаясь делами, которые доставляют им удовольствие – например, чтением или просмотром новых сериалов. Необходимости вставать рано утром и в любую погоду отправляться на работу ради того, чтобы сделать карьеру, они предпочитают спокойное времяпрепровождение в тепле и уюте, за что крайне трудно их осудить – так уж устроены представители этого знака, что за работу они берутся только в самом крайнем случае.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков можно безошибочно называть самым домашним знаком Зодиака – именно семейные интересы они ставят на первое место, отодвигая на задний план любые профессиональные достижения. Нельзя сказать, что они совсем уж равнодушны к работе – напротив, если есть возможность продвинуться по карьерной лестнице, они легко и не без удовольствия это сделают. Вот только при первой возможности заняться своим домом и, главное, своими близкими они с радостью сбегут с любой работы, став домохозяйками.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы выберут домашнее хозяйство, отодвинув на второй план профессиональную карьеру только в том случае, если первое принесет им солидную выгоду. Например, вторая половинка обеспечит представителям знака высокий уровень жизни, при котором не надо будет думать не только о куске хлеба с маслом, но и о намазанной на них икре. Если же о удовлетворительном материальном содержании речь не идет, представительницы знака ни за что не согласятся проводить время с кастрюлями, пылесосом и памперсами.

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