Астролог назвал знаки Зодиака, которые предпочитают виртуальный флирт реальному
Наше время предоставляет массу виртуальных возможностей во всех сферах жизни, и личная жизнь в этом смысле — не исключение.
Большинство из нас предпочитает виртуальное кокетство в экстренных ситуациях — за неимением возможности флиртовать в реальной обстановке, но есть и те, кто предпочитает именно такой вид проявления симпатии к другому человеку.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые предпочитают виртуальный флирт реальному.
Рыбы
Рыбам по большому счету безразлично, каким флиртом заниматься: они получают достаточное количество позитивных эмоций как от одного, так и от другого его вида. Впрочем, их вполне устраивает и виртуальный секс, и в эом смысле они являются людьми уникальными — совершенно не похожими на других.
Козерог
Козероги вполне могут воспользоваться способом пофлиртовать в интернете — так сказать, без личного знакомства с объектом своей симпатии — в случае собственной тотальной занятости. Им просто некогда собираться, выходить из дома и где-то встречаться, а тут все, как говорят в таких случаях, под рукой.
Водолей
Водолеи — сторонники экспериментов во всех сферах жизни и работы и личная жизнь в этом смысле — не исключение. К тому же, они рассматривают возможность пофлиртовать заочно, как своеобразную разновидность творчества, а уж в нем представители знака- настоящие профи, даже если из профессия далека от креатива.
