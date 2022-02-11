Астролог назвал знаки Зодиака, которые предпочитают жить в городе

В наше время подавляющее большинство жителей мегаполисов приобретают жилье за городом.

Однако есть среди них и те, кто искренне не понимают, как можно променять город на "деревню". У каждого из них – свои соображения, с которыми нельзя не согласиться. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые предпочитают жить в городе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы любят город за постоянное ощущение жизни, которого не может им дать пригород, ведь он, по их мнению, всегда находится в спячке – более или менее сильной. В городе же все движется, его темп делает жизнь насыщенной и интересной, в его деловой ритм включаешься, даже если не стремишься к этому, и успеваешь сделать даже больше, чем планировал. Город никогда не спит, что дает нетерпеливым и торопливым представителям знака причастность к человечеству, а для них это очень важно.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые, как известно, обожают все прекрасное, как правило, не удовлетворяются прекрасным видом из окна загородного коттеджа – он для них недостаточно художественны. Иное дело – живописные шедевры, за которыми нужно идти в музеи, театры и на выставки. О том, что в наше время до них можно легко и быстро добраться на автомобиле, представители знака и слышать не хотят: на их взгляд, одно дело тащиться в город по пробкам, и совсем другое – нырнуть в метро и уже через полчаса оказаться на спектакле или вернисаже.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи не понимают, что, собственно, можно делать за городом? Гулять в лесу? Так для этого в городе есть парки. Читать и смотреть сериалы? Но это с таким же успехом можно делать и в городе. А вот с кафе, ресторанами и ночными клубами в коттеджном поселке большая проблема, в то время как в мегаполисе их в большом количестве можно найти на каждом углу. Здесь можно в любое время созвониться с друзьями и уже через двадцать минут встретиться, чтобы весело провести время – "на природе" такой возможности нет.

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