Астролог назвал знаки Зодиака, которые предъявляют повышенные требования к своему партнеру

Каждому из нас хочется, чтобы рядом находился лучший в мире человек.

Правда, далеко не всегда так и бывает, поскольку, влюбляясь, мы принимаем любимого человека таким, какой он есть – со всеми его достоинствами и недостатками. Тем не менее, есть люди, которые ни за что не станут общаться с теми, кого считают недостойными себя. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые предъявляют повышенные требования к своему партнеру.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы предъявляют повышенные требования ко всему, что их окружает, начиная от дома, в котором они живут, и заканчивая ковриком у его двери. Так почему для близких людей они должны делать исключение? Им хочется, чтобы любимый человек был идеальным во всех отношениях, отказывая в связи тем, кто, на их взгляд, недостаточно хорош. Правда, это их стремление зачастую доводит представителей знака до того, что они, отказавшись от замечательных вариантов, бывают вынуждены довольствоваться общения с теми, с кем не сели бы и в такси.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы зачастую относятся к окружающим их людям – особенно близким – по принципу: стань тем, не знаю кем. Они все время чего-то хотят от любимого человека, но при этом, если задать им конкретный вопрос о том, чего они хотят на самом деле, они, пожалуй, не смогут дать внятного ответа. Скорее всего, они вообще его не знают, а требования предъявляют из чувства противоречия: им все время кажется, что те, кто находится рядом, недостаточно для них хороши, а значит, они просто обязаны постоянно их терроризировать.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы уверены, что королей – то есть, их – играет свита, поэтому крайне требовательны к тем, кто их окружает, даже если речь идет всего лишь о соседях, с которыми они не знакомы, или коллегах, с которыми они совершенно не пересекаются по работе. Впрочем, сила личности представителей знака такова, что они притягивают к себе интересных во всех отношениях людей, общением с которыми они, как правило, бывают довольны.

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