Астролог назвал знаки Зодиака, которые предъявляют завышенные требования к своим вторым половинкам

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Содержание Лев Близнецы Девы

.Как правило, мы вними в этом злодейку-судьбу, не желая при этом признавать, что сами во многом — если не во сем — виноваты. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые предъявляют завышенные требования к своим вторым половинкам.

Лев

Львы — при большом количестве свойственных им позитивных качеств — обладают и недостатками, одним из которых является мания величия. Зачастую представителям знака кажется, что окружающие недостойны их королевского величества, а в результате остаются одинокими.

Близнецы

Близнецы и сами не знают, чего хотят от человека, который находится с ними рядом. Сегодня оии требуют от него одного, а завтра — совершено другого, и далеко не каждый партнер такой жесткий прессинг выдержит. В оправдание представителей знака стоит сказать, что они сами не рады своей требовательности.

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Девы

Девы во всем стремятся к совершенству, и близкий человек в этом смысле для них — не исключение. Даже небольшие недостатки, от которых никто не гарантирован, выводят представителей знака из себя, они цепляются к партнеру, что не способствует хорошим и крепким отношениям.

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