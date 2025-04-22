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Астролог назвал знаки Зодиака, которые предъявляют завышенные требования к своим вторым половинкам
Найти свою вторую половинку — занятие непростое, о чем говорит тот факт, что далеко н всем удастся ее обрести.
.Как правило, мы вними в этом злодейку-судьбу, не желая при этом признавать, что сами во многом — если не во сем — виноваты. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые предъявляют завышенные требования к своим вторым половинкам.
Лев
Львы — при большом количестве свойственных им позитивных качеств — обладают и недостатками, одним из которых является мания величия. Зачастую представителям знака кажется, что окружающие недостойны их королевского величества, а в результате остаются одинокими.
Близнецы
Близнецы и сами не знают, чего хотят от человека, который находится с ними рядом. Сегодня оии требуют от него одного, а завтра — совершено другого, и далеко не каждый партнер такой жесткий прессинг выдержит. В оправдание представителей знака стоит сказать, что они сами не рады своей требовательности.
Девы
Девы во всем стремятся к совершенству, и близкий человек в этом смысле для них — не исключение. Даже небольшие недостатки, от которых никто не гарантирован, выводят представителей знака из себя, они цепляются к партнеру, что не способствует хорошим и крепким отношениям.
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