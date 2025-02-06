Астролог назвал знаки Зодиака, которые пренебрегают своим внешним видом

Как бы ни богат и многообразен внутренний мир человека, нельзя не обращать внимание на свой внутренний мир.

Именно он создает о нас первое –очень важное – впечатление, которое – в самых пиковых ситуациях – сохраняется на всю оставшуюся жизнь, поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя позволять себе неряшливость, нечистоплотность и отсутствие вкуса в одежде. Но многим из нас такой закон не писан – они просто не обращают внимание на то, как выглядят. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые пренебрегают своим внешним видом.

Водолей

Водолеи, как личности творческие, находясь под влиянием новой идеи, забывают обо всем на свете – в том числе, и о том, как они выглядят. Правда, надо отдать представителям знак должное: решив стоящую перед ними задачу, они возвращаются к реальной жизни и начинают следить за собой.

Козерог

Козерогов нельзя обвинить в том, что они неряшливы или, не дай бог, нечистоплотны – в этом смысле представители знака образцовые аккуратисты и чистюли. А вот в том, что касается макияжа, то к нему они равнодушны, считая, что важнее всего природная красота.

Рыбы

Рыбы заботятся о своей внешности ровно до того момента, пока не устроят свою личную жизнь, после чего могут резко потерять интерес к тому, как они выглядят и как одеты: зачем забивать себе голову ненужными мыслями и, соответственно, хлопотами, если необходимости в них уже нет?

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