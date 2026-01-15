- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые придут на помощь по первому зову
Помощь в самых разных делах в течение жизни требуется каждому из нас — кому-то раньше, а кому-то позже.
Хорошо, если есть люди, которые охотно, быстро и без лишних уговоров и объяснений ее окажут.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые придут на помощь по первому зову.
Рак
Раки очень чувствительны не только к своим, но и к чужим проблемам, поэтому, узнав о том, что у кого-то из близких людей или друзей что-то случилось, они тут же позвонят и спросят, чем могут помочь. Впрочем, иногда — в особо сложных случаях — могут приехать сами, без предварительной договоренности.
Козерог
Козероги кажутся окружающим чересчур строгими и требовательными, хотя те, кто хорошо их знает, уверены: на самом деле это не так. Узнав, что у кого-то из близких возникла проблема, они сначала как следует его отчитают, объяснив, какие ошибки привели к чернившейся ситуации, но потом сделают все, чтобы помочь.
Скорпион
Скорпионы, несмотря на репутацию — не всегда, надо признать, беспочвенную — сложных в общении людей, очень часто являются самыми верными и преданными друзьями, на которых в любой ситуации можно положиться. Случается, что они остаются последними и единственными, кто не оставит ни при каких обстоятельствах.
