Астролог назвал знаки Зодиака, которые придут на помощь в трудную минуту

В сложной жизненной ситуации нам – как никогда – нужно, чтобы кто-то подставил крепкое плечо, на которое можно было бы опереться. Однако далеко не все из тех, кого человек считает своими друзьями, действительно готовы его подставить.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые придут на помощь в трудную минуту.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки способны на сочувствие и сострадание, какими не могут похвастаться представители других знаков Зодиака. Узнав, что кто-то оказался в сложном положении, они тут же бросаются на помощь, стараясь сделать все возможное и невозможное, чтобы облегчить состояние этого человека. Правда, надо сказать, что помогать морально им удается лучше, чем финансово, но иногда доброе слово и искреннее сочувствие значат гораздо больше, чем энная сумма денег.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи помогают другим исключительно потому, что уверены: каждый человек обязан оказывать содействие другому, если у него есть такая возможность, а она у представителей этого знака есть практически всегда. Более того, они легко могут пожертвовать собственными интересами, чтобы у кого-то в том или ином аспекте наладилась жизнь. Надо признать, что ими движет не только альтруизм, но и тщеславие: так приятно, когда тебя считают всесильным и могущественным добрым волшебником.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, несмотря на свою внешнюю суровость, в душе люди романтичные и способные к состраданию, поэтому, случись что, на их помощь можно рассчитывать всегда. Да, они не станут бегать и причитать вокруг пострадавшего, зато станут действовать четко и организованно, чем значительно ускорят улучшение ситуации – в сложных жизненных ситуациях зачастую не хватает человека, который обладает не только умением сочувствовать, но и хладнокровием и прагматичностью.

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