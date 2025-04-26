Астролог назвал знаки Зодиака, которые принимают жизнь такой, какая она есть

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Содержание Телец Дева Козерог

Кто-то приукрашает реальность, глядя на нее через розовые стекла в условных «очках», а кто-то — все видит хуже, чем на самом деле, преимущественно в черны тонах. Воспринимать окружающий мир в полном соответствии с реальностью — редкий дар, и удается это далеко не всем. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые принимают жизнь такой, какая она есть на самом деле.

Телец

Тельцы — знак земной, поэтому связи с реальностью не теряют ни при каких обстоятельствах. Они смотрят на вещи адекватно, не преувеличивая и не преуменьшая ни позитив, ни негатив, который от нее исходят, поэтому никогда не витают в облаках и не забиваются под плинтус.

Дева

Девы, несмотря на всю свою романтичность и утонченность, самый практичный знак Зодиака, представители которого трезво смотрят на вещи, не допуская никаких фантазий. Они уверены, что, только воспринимая — и принимая — жизнь в ее реальном виде, можно преуспеть.

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Козерог

Козероги — самый здравомыслящий знак в зодиакальном круге, они твердо стоят на земле и воспринимают нашу жизнь такой, какая она есть, поскольку просто не способны что-либо преувеличивать — как в положительную, так и в отрицательную сторону — на их взгляд, это мешает достижению целей.

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