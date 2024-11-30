Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астролог назвал знаки Зодиака, которые приносят удачу тем, кто находится рядом

Астролог назвал знаки Зодиака, которые приносят удачу тем, кто находится рядом

Прогноз астролога / Фото: Credits

Удача нужна всем, но является в нашей жизни не такой уж частой гостей, как нам бы того хотелось. 

Впрочем, есть люди, которым он сопутствует всегда и везде, а они, в свою очередь, обеспечивают счастливым счастливое стечение обстоятельств не только себе, но и друзьям, близким или родным. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые приносят удачу тем, кто находится с ними рядом. 

Козерог

Козероги, хоть в это и трудно поверить тем, кто хорошо их знает, один из самых удачливых знаков Зодиака. Им везет практически во всем, и, как правило, те, кто находятся рядом с ними тоже не остается без внимания судьбы, правда, только в том случае, если ои разделают их интересы. 

Рыбы

Рыбы привлекают удачу каким-то непостижимым – можно сказать, мистическим – образом: она, как и положено в отношении представителей водной стихии, плывет к ним в руки. Более того, она – и это надо иметь в виду – распространяется на тех, кто находится рядом. 

Водолей

Водолеи чаще всего бывают удачливыми потому, что снижают уровень важности во всех – или практически во всех – вопросах, из которых все остальные делают проблемы. Они «отпускают» ее и, в результате, получают то, что хотят, а вместе с ними и те, кто находится рядом. 

Читайте также: 

Стало известно имя того, кто поможет остановить войну в Украине

Стало известно имя того, кто поможет остановить войну в Украине

Похожие темы:

Следующая публикация