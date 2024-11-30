Астролог назвал знаки Зодиака, которые приносят удачу тем, кто находится рядом

Удача нужна всем, но является в нашей жизни не такой уж частой гостей, как нам бы того хотелось.

Впрочем, есть люди, которым он сопутствует всегда и везде, а они, в свою очередь, обеспечивают счастливым счастливое стечение обстоятельств не только себе, но и друзьям, близким или родным. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые приносят удачу тем, кто находится с ними рядом.

Козерог

Козероги, хоть в это и трудно поверить тем, кто хорошо их знает, один из самых удачливых знаков Зодиака. Им везет практически во всем, и, как правило, те, кто находятся рядом с ними тоже не остается без внимания судьбы, правда, только в том случае, если ои разделают их интересы.

Рыбы

Рыбы привлекают удачу каким-то непостижимым – можно сказать, мистическим – образом: она, как и положено в отношении представителей водной стихии, плывет к ним в руки. Более того, она – и это надо иметь в виду – распространяется на тех, кто находится рядом.

Водолей

Водолеи чаще всего бывают удачливыми потому, что снижают уровень важности во всех – или практически во всех – вопросах, из которых все остальные делают проблемы. Они «отпускают» ее и, в результате, получают то, что хотят, а вместе с ними и те, кто находится рядом.

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