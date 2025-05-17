Астролог назвал знаки Зодиака, которые привыкли экономить на себе

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Содержание Козерог Рыбы Близнецы

Если человек начинает скупердяйничать и трястись над каждой копейкой, до добра это точно не доведет, особенно если речь пойдет о самом человеке. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые привыкли экономить на себе.

Козерог

Козерогам приходится много работать, чтобы получить то количество денег, которое бы их устроило. Неудивительно, что они не хотят бездумно разбрасываться своими сбережениями, особенно, когда это касается их самих — на своих близких и любимых они средств не жалеют.

Рыбы

У Рыб периоды экономии сменяются периодами транжирства, и когда тратить уже бывает нечего, представители знака начинают отчаянно экономить на всем и всех, включая себя и сопровождая процесс отказа не только от роскоши, но и от самого главного угрызениями совести.

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Близнецы

Близнецы любят тратиться на одежду, которая, как известно, быстро уходит из моды, а. значит, ее «коллекцию» необходим постоянно обновлять, что и делают представители знака. Ну, а поскольку деньги — бстро иссякающий ресурс, они экономят на всем остальном — прежде всего, на питании.

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