Астролог назвал знаки Зодиака, которые равнодушно относятся к порядку в доме

Гороскоп / © Credits

Реклама

У кого-то в нем царят идеальные чистота и порядок, а кто-то вполне может не обращать внимание на грязную посуду в мойке или разбросанные где попало вещи.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, котрые равнодушны к порядку в доме.

Стрелец

Стрельцы, с одной стороны, любят, когда в доме все чисто и прибрано, а с другой, предпочитают, чтобы порядок наводил кто-то другой. Если же заботливой бабушки под рукой не, а на домработницу средств не хватает, они совершенно спокойно отнесутся к тому, что их дом далек от идеала.

Реклама

Водолей

Водолеев нельзя обвинить в том, что у них в доме нет порядка, просто у представителей этого знака Зодиака он, как правило свой. Другим он может показаться хаосом, в котором ничего нельзя найти, но сами хозяева прекрасно в нем ориентируются и точно знают, что и где у ни лежит.

Рыбы

Рыб нельзя назвать главными чистюлями зодиакального круга: если у них есть время и вдохновение, они с удовольствием наведут порядок, в противном же случае посвятят время отдыху и релаксу — для них бодрость и хорошее самочувствие важнее сверкающего чистотой интерьера.

Читайте также: