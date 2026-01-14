Астролог назвал знаки Зодиака, которые равнодушны к бытовым проблемам

Гороскоп / © Credits

Реклама

А вот реагируют на них все по-разному: для кого-то прорыв водопроводной трубы — настоящая катастрофа, а кто-то отнесется к ней с философским спокойствием.

Астролог Людмила Булгакова навала знаки Зодиака, которые равнодушны к бытовым проблемам.

Стрелец

Стрельцы — люди деятельные, поэтому им некогда переживать из-за бытовых проблем — они тут же начинают их решать, причем делают это так активно и деятельно, что уже спустя пару часов у них в хозяйстве все работает, причем идеально — даже лучше, чем для этого.

Реклама

Водолей

Водолеи — в силу присущей им творческой жилки — не обращают внимания на неудобства, которые осложняют жизнь другим. Какое значение для них может иметь капающая из крана вода, если они решают важный для них вопрос, и совершенно не собираются от этого процесса отвлекаться.

Дева

Девы равнодушны к хозяйственным проблемам по очень простой причине: они с ним практически не сталкиваются. Как правило, они тщательно следят за всеми коммуникациями и чинят их по мере необходимости, а не тогда, когда у них что-то прохудится или сломается.

Читайте также: