Астролог назвал знаки Зодиака, которые равнодушны к своим жилищным условиям
Хорошие жилищные условия — базовая потребность, к удовлетворению которой, казалось бы, должны стремиться все.
Но есть и те, кому — по большому — счету все равно, в каком доме или квартире он живет. Нет, конечно, об ободранных стеназх и обшарпанной мебели речь, конечно, не илет, но и люксы с фантами таким людям тоже не нужны.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые равнодушны к своим жилищным условиям.
Овен
Овны дома проводят минимум времени — как правило, они в нем вообще только ночуют. Поэтому для них имеет значение только удобная постель и чистое белье, что они в состоянии себе обеспечить, а все остальное — дизайн, интерьерные украшения и прочее — особого значения не имеет.
Водолей
Водолеи, сколько бы времени они ни проводили дома, могут не замечать, что их окружает — они слишком заняты работой — преимущественно творческой — чтобы обращать внимание на то, что считают мелочами Правда, если объектом креатива становится дом, он выглядит идеально
Рыбы
Рыбы так любят мечтать, что к реальности возвращаются только в случае крайне необходимости — например, когда неотложные дела спускают их с небес на землю. Только в таком случае они обращают внимание на то, что их окружает, и могут принять меры к тому, чтобы облагородить интерьер.
