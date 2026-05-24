Астролог назвал знаки Зодиака, которые равнодушны к своим жилищным условиям

Но есть и те, кому — по большому — счету все равно, в каком доме или квартире он живет. Нет, конечно, об ободранных стеназх и обшарпанной мебели речь, конечно, не илет, но и люксы с фантами таким людям тоже не нужны.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые равнодушны к своим жилищным условиям.

Овен

Овны дома проводят минимум времени — как правило, они в нем вообще только ночуют. Поэтому для них имеет значение только удобная постель и чистое белье, что они в состоянии себе обеспечить, а все остальное — дизайн, интерьерные украшения и прочее — особого значения не имеет.

Водолей

Водолеи, сколько бы времени они ни проводили дома, могут не замечать, что их окружает — они слишком заняты работой — преимущественно творческой — чтобы обращать внимание на то, что считают мелочами Правда, если объектом креатива становится дом, он выглядит идеально

Рыбы

Рыбы так любят мечтать, что к реальности возвращаются только в случае крайне необходимости — например, когда неотложные дела спускают их с небес на землю. Только в таком случае они обращают внимание на то, что их окружает, и могут принять меры к тому, чтобы облагородить интерьер.

