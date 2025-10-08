Астролог назвал знаки Зодиака, которые редко думают о том, что они говорят

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но это простое правило соблюдают не все и не всегда — иногда получается что-то сказать, а затем прийти в ужас: как я мог такое ляпнуть?!

У большинства из нас такое происходит редко, являясь, так сказать, делом случая, однако есть и те, кто выдает подобные «перлы» на постоянной основе. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые редко думают о том, что они говорят.

Стрелец

Стрельцы часто попадают в неприятные ситуации, поскольку слово у них значительно опережает мысль. В результате они умудряются сказать нечто такое, что всерьез и надолго обижает их собеседников. Всему виной их поспешность: они слишком торопятся высказать свое мнение, поэтому просто не успевают подумать о том, как их «слово отзовется».

Реклама

Водолей

Водолеям, которые значительную часть времени пребывают в плену своих креативных идей, просто лень думать о том, что они говорят — сказали и ладно. К тому же им по большому счету все равно, как отреагируют на их слова окружающие — они слишком мало ценят мнение собеседника, чтобы переживать по этому поводу — у них других дел достаточно.

Близнецы

Близнецы не то, чтобы совсем не думают о том, что они говорят, просто у них на любые события и чужие слова есть два варианта реакции, и им бывает очень трудно выбрать более подходящий к случаю. Чаще всего они говорят о том, о чем нужно было бы промолчать, и обижают тех, с кем разговаривают, хотя на самом деле совершенно к этому не стремились.

Читайте также: