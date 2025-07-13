Астролог назвал знаки Зодиака, которые решают все конфликты миром

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Как реагировать на чужую агрессию и оскорбления, каждый решает сам – весомую роль в нашем поведении в таких случаях играет темперамент, воспитание и наличие такта либо полное его отсутствие. В результате, одни намеренно накаляют обстановку, другие во что бы то ни стало стараются смягчить ее. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые решают все конфликты миром.

Весы

Весы заслуженно пользуются репутацией самого миролюбивого знака Зодиака – они все время находятся в поисках покоя и эмоционального баланса, а конфликты нарушают их внутреннюю гармонию, поэтому они никогда не провоцируют их – напротив призывают всех к примирению.

Рыбы

Рыбы самый чувствительный – можно даже сказать, сенситивный – знак Зодиака. Напряженная энергетика, причиной которой являются конфликты, доставляет им физические страдания, поэтому они всеми доступными им способами стараются нивелировать их, решив дело миром.

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Телец

Тельцы не любят конфликтов не по причине своего миролюбия – представителям знака оно не свойственно. Но они ужасно не любят, когда что-то нарушает их покой и комфорт, поэтому готовы сделать все для того, чтобы их не беспокоили разворачивающимися вокруг них ссорами.

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