Астролог назвал знаки Зодиака, которые решительно осуждают служебные романы

Нельзя сказать, что каждый из нас оказывался в такой ситуации, но каждый точно знает, что нечто подобное случалось с другими.

При этом далеко не все считают любовь прямо на рабочем месте пристойным и оправданным поведением, для некоторых это — категорическое табу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые решительно осуждают служебные романы.

Козерог

Для Козерогов — во всяком случае, для большинства из них — служебный роман является чуть ли кощунством: представители самого трудолюбивого и прагматичного знака считают, что на работе нужно заниматься только решением профессиональных вопросов, а любовь от этого отвлекает.

Рак

Раки, как самый семейный знак Зодиака, видят в служебных романах угрозу супружеским отношениям, и это их мнение не лишено здравого смысла. Они не могут смириться с тем, что пока они дома «вьют гнездо», создавая комфорт и уют, близкий им человек разрушает все, что им дорого.

Скорпион

Скорпионов — особенно речь идет о руководителях, относящихся к этому знаку — раздражает тот факт, что их подчиненные тратят рабочее время, которое им оплачивает работодатель, на занятие, не имеющее ничего общего с их профессинальной деятельностью: разве это не возмутительно?!