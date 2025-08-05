Астролог назвал знаки Зодиака, которые рвут отжившие отношении резко, без колебаний

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Содержание Дева Телец Овен

Так, если одни — по здравому размышлению — держат условную дверь открытой и готовы дать некогда любимому человеку второй шанс, то другие категоричны и придерживаются принципа «уходя, уходи».

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые рвут отжившие отношения с близким человеком резко и без колебаний.

Дева

Дев при всей их внешней холодности отличает редкая злопамятность, поэтому они даже мысли не допускают о том, что можно вернуть обратно отношения с человеком, который чем-то их задел, даже если на самом деле они эту обиду придумали себе сами. Придя к выводу о необходимости расставания, они рвут отношения с ним, не раздумывая.

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Телец

Тельцы далеко не сразу решаются на расставание с любимым человеком. Даже если в отношениях происходит раскол, и они все больше и больше ухудшаются, представители знака дают партнеру шанс все исправить. Но, уж коль скоро они приняли решение о расставании, переубедить их в обратном уже бывает практически невозможно.

Овен

Овны все делают быстро — и вступают в отношения, и рвут их, причем к тому, что, на их взгляд, ушло в прошлое, они уже не возвращаются. В самом деле, зачем страдать о том, что уже никак не влияет на их жизнь, если мир переполнен прекрасными представителями противоположного пола, а завести новые знакомства — не проблема.

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