Астролог назвал знаки Зодиака, которые с нетерпением ждут Новый год

Новый год – праздник, который любят абсолютно все: его атрибуты и традиции не могут оставить равнодушным никого.

Тем не менее есть люди, которые любят его особенно сильно – и сейчас, когда до праздника осталось меньше трех недель, находятся в радостном предвкушении. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ждут новогоднюю ночь с особым нетерпением.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки обожают Новый год, поскольку он дает им возможность заниматься любимым делом – создавать уют, без которого они жить не могут, причем в буквальном смысле этого слова. У представителей этого знака под Новый год всегда самый чисто убранный дом, самая высокая и красиво убранная елка и самый роскошный стол, причем в последнем случае они берут не дорогостоящими деликатесами, а готовят блюда по рецептам мам и бабушек, которые не только обладают отменным вкусом, но и привносят нотку ностальгии.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги справедливо считают Новый год семейным праздником, который, согласно их убеждениям, нужно встречать только в семейном кругу – никаких ночных клубов и ресторанов в эту ночь не признают даже юные представители знака, о тех, кто постарше и говорить не приходится. Поэтому все члены семьи, в состав которой входит хотя бы один Козерог, едут и летят "на огонек" из разных концов страны, а иногда и из-за границы, ну а уж на следующий день можно отправляться куда угодно – хоть на север, хоть на юг.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, как главные романтики Зодиака, даже во взрослом возрасте продолжают, как в детстве, верить в чудеса, а Новый год, как известно, праздник магический и исполняет любые желания. Представители знака знают наперечет все приметы и традиции, и, когда часы бьют двенадцать раз, съедают двенадцать же виноградин или сжигают и бросают в бокал с шампанским записку с желанием, которое они решили загадать. Невероятно, но факт: очень часто они сбываются, потому что главное – верить, а с этим у Рыб все в порядке.

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