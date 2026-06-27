Астролог назвал знаки Зодиака, которые с рудом расстаются с хламом

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Кто-то избавляется от него при каждой удобной возможности, захватывая иногда и то, что еще вполне могло бы послужить, а кто-то — по самым разным причинам — упорно его накапливает.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые с трудом расстаются с хламом.

Дева

В Девах самым непонятным образом соединяется страсть к идеальной чистоте и желание накапливать массу ненужных вещей, придумывая для них идеальные системы хранения. Если их спросить, зачем они это делают, представители знака ответят, что эти вещи дороги им как память, поэтому он не в состоянии с ними расстаться.

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Телец

Тельцы руководствуются принципом «в хозяйстве все сгодится»: они хранят много самых разных — физически и морально устаревших — вещей, надеясь, что когда-то они им пригодятся. Как правило, применить их по прямому назначению не удается, зато представители знака успешно захламляют пространство, ю не давая дому нормально «дышать».

Водолей

Водолеи хранят в доме хлам, так или иначе имеющий отношение к творчеству — это могут быть лоскутки ткани, нитки для вязания, рамы от старых картин и даже дары природы — засушенные цветы и листья, шишки, каштаны, желуди. Надо сказать, что все это далеко не всегда идет в дело, но расставаться с ним представители знака откатаются категорически,

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