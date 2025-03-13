Астролог назвал знаки Зодиака, которые с возрастом становятся красивее и привлекательнее

Над возрастом по понятным – прежде всего, физиологическим – причинам не властен никто.

Доступные нам сейчас анти-эйджинговые технологи могут ненадолго продлить молодость, но в конечном итоге возрастные изменения дают о себе знать.

Близнецы

Близнецы – воздушный знак: как и стихия, к которой относятся его представители, они легки в общении, не зацикливаиваются на негативе, быстро забывают обиды, поэтому невыносимая тяжесть бытия не отражается на их внешности – скорее, наоборот: с годами они практически не меняются.

Стрелец

Стрельцы – самый оптимистичный знак Зодиака, поэтому на любые – даже неприятные – жизненные события реагируют позитивно. Нет, сначала они, конечно, могут и огорчиться, но очень быстро возвращаются на волну жизнелюбия, что наилучшим образом отражается на их внешности.

Козерог

Козероги обладают самым лучшей во всем Зодиаке наследственностью – она позволит им в любом возрасте выглядеть как минимум на двадцать лет моложе. К тому же, они придерживаются жесткой дисциплины, избегая опасных для внешности вредных привычек.

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