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Астролог назвал знаки Зодиака, которые сами себе абьюзеры
К тому, что с абьюзом можно столкнуться где угодно и когда угодно, мы давно привыкли.
Но удивление и недоумение вызывает способность человека проявлять насилие… в отношении самого себя, а таких, к сожалению, немало. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются сами себе абьюзерами.
Скорпион
Скорпионы пользуются репутацией сложных в общении людей, которые серьезно осложняют жизнь окружающим, но мало кто знает, что в этом смысле они не делают исключения для самих себя. Скорее, наоборот, к себе они еще более строги, а в некоторых – особо сложных – случаях и безжалостны.
Дева
Девы страдают чрезмерно критичным отношением ко все, не делая исключения для самих себя. Малейшую допущенную ими оплошность они превращают в трагедию, за которую упрекают и ругают себя последними словами, причем, даже тот факт, что они все исправили, не избавляет их от самоабьюза.
Рак
Раки всегда и всем недовольны, а в своих проблемах обвиняют кого угодно, но только не себя. Не стоит думать, чо это избавляет их от абьюза в адрес собственной личности – наоборот, они доводят себя до депрессии, постоянно задавая себе один и тот же вопрос, чем эмоционально себя «загоняют»: «Как они могли так со мной поступить?!»
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