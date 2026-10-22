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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Астролог назвал знаки Зодиака, которые считают, что детям можно позволять все

Эволюция взглядов на воспитание за время своего существования претерпела целый ряд изменений — от жесткого подчинения до вседозволенности.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

И если в XIX веке детям нельзя было позволять практически ничего, то в наше время все больше родителей являются сторонниками разрешительной воспитательной системы, которые многие путают со вседозволенностью.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые считают, что детям можно позволять все.

Рак

Раки — независимо от пола — настолько сильно любят своих детей, что любой запрет, к которому они вынуждены прибегать, воспринимают как трагедию, ущемляют права отпрысков. Именно поэтому они стараются ни в чем не отказывать своим детям и ничего им не запрещать, считая, что это единственно верная тактика воспитания.

Лев

Львы уверены, что их дети — впрочем, как и сами представители знака — с самого рождения должны жить в роскоши, а строгие — связанные с ограничениями — меры воспитания в такой подход не вписываются. Дети представителей знака растут как особы королевской крови, ни в чем не знающие отказа.

Стрелец

Стрельцы — как главные разгильдяи зодиакального круга — считают, что им самим позволено если не все, то многое, и их собственные дети в этом смысле исключением не являются. К тому же им иногда просто лень ставить для сыновей и дочерей какие-то рамки, да еще и следить затем, чтобы они за них не выходили.

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