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Астролог назвал знаки Зодиака, которые считают, что детям можно позволять все
Эволюция взглядов на воспитание за время своего существования претерпела целый ряд изменений — от жесткого подчинения до вседозволенности.
И если в XIX веке детям нельзя было позволять практически ничего, то в наше время все больше родителей являются сторонниками разрешительной воспитательной системы, которые многие путают со вседозволенностью.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые считают, что детям можно позволять все.
Рак
Раки — независимо от пола — настолько сильно любят своих детей, что любой запрет, к которому они вынуждены прибегать, воспринимают как трагедию, ущемляют права отпрысков. Именно поэтому они стараются ни в чем не отказывать своим детям и ничего им не запрещать, считая, что это единственно верная тактика воспитания.
Лев
Львы уверены, что их дети — впрочем, как и сами представители знака — с самого рождения должны жить в роскоши, а строгие — связанные с ограничениями — меры воспитания в такой подход не вписываются. Дети представителей знака растут как особы королевской крови, ни в чем не знающие отказа.
Стрелец
Стрельцы — как главные разгильдяи зодиакального круга — считают, что им самим позволено если не все, то многое, и их собственные дети в этом смысле исключением не являются. К тому же им иногда просто лень ставить для сыновей и дочерей какие-то рамки, да еще и следить затем, чтобы они за них не выходили.
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