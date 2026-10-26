Астролог назвал знаки Зодиака, которые считают, что их никто не понимает

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Но в заезженной цитате есть значительная доля истины: понимание — очень важный момент общения, и плохо, когда его нет.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые считают, что их никто не понимает.

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Рыбы

Рыбы, которые большую часть времени находятся на своей волне, часто сталкиваются с тем, что окружающие их не понимают. И в этом нет ничего удивительного: те, кто находится рядом, не могли проследить скрытый ход мыслей представителей знака, а значит, любые их слова воспринимаются собеседниками как сказанные некстати.

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Рак

Раки — люди ранимые и обидчивые, и именно этими их качествами часто объясняется ощущение — не всегда субъективное — непонятности, которое всерьез их задевает. Такое положение вещей представители знака часто воспринимают как игнорирование со стороны окружающих, хотя на самом деле чаще всего это не так.

Водолей

Водолеи настолько оригинально и нестандартно мыслят, что для того, чтобы их понять, необходимо обладать таким же складом ума в соединении с творческой фантазией. Поскольку похвастаться этим могут далеко не все, представители знака — по совершенно объективным причинам — часто ощущают себя непонятыми и даже неоцененными.

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