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Астролог назвал знаки Зодиака, которые считают, что их никто не понимает
О том, что «счастье — это когда тебя понимают», каждый из на слышал хотя бы раз в жизни.
Но в заезженной цитате есть значительная доля истины: понимание — очень важный момент общения, и плохо, когда его нет.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые считают, что их никто не понимает.
Рыбы
Рыбы, которые большую часть времени находятся на своей волне, часто сталкиваются с тем, что окружающие их не понимают. И в этом нет ничего удивительного: те, кто находится рядом, не могли проследить скрытый ход мыслей представителей знака, а значит, любые их слова воспринимаются собеседниками как сказанные некстати.
Рак
Раки — люди ранимые и обидчивые, и именно этими их качествами часто объясняется ощущение — не всегда субъективное — непонятности, которое всерьез их задевает. Такое положение вещей представители знака часто воспринимают как игнорирование со стороны окружающих, хотя на самом деле чаще всего это не так.
Водолей
Водолеи настолько оригинально и нестандартно мыслят, что для того, чтобы их понять, необходимо обладать таким же складом ума в соединении с творческой фантазией. Поскольку похвастаться этим могут далеко не все, представители знака — по совершенно объективным причинам — часто ощущают себя непонятыми и даже неоцененными.
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