Астролог назвал знаки Зодиака, которые считают, что им должен служить весь мир

Но, как правило, это происходит в соответствующей сфере, которая так и называется – сфера обслуживания, к тому же за такую работу мы платим. Но есть люди, которые обожают, когда всю работу за них или для них делают те, кто находится рядом – друзья, знакомые, родственники, любимый человек. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые считают, что весь мир должен им служить.

Львы

Львы рождаются с уверенностью в том, что все, кто в разные периоды жизни находится рядом, просто мечтают им служить, считая это не обязанностью, а честью. Так, в прошлые века за ними носили шлейф и мантию, теперь же они очень удивляются, если кто-то не видит необходимости в том, чтобы подать им руку или открыть перед ними дверь.

Девы

Девы очень любят, когда за них любую – в том числе, и «грязную» – работу делает кто-то другой, причем, касается это не только бытовых хлопот, но и решения профессиональных вопросов. Почему бы, например, не попросить коллегу собрать необходимую им информацию, чтобы они могли использовать ее в своем докладе.

Стрелец

Стрельцы очень часто общаются с окружающими их людьми в стиле «подай – принеси», что очень обижает тех, к кому они обещаются с такими просьбами – им неприятно, что их считают чуть ли лакеями. При этом сами представители знака очень удивятся, если им об этом скажут: на из взгляда, речь идет всего лишь в незначительной дружеской услуге.

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