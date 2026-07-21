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Астролог назвал знаки Зодиака, которые считают, что волонтерство — их призвание
Слово «волонтер» в наше время известно всем — с их помощью делается очень много добрых дел.
Тем не менее для того, чтобы ими заниматься, нужно иметь особый склад характера — не все с ним справятся.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые считают, что волонтерство — их призвание.
Рыбы
Рыбы — в силу присущей им мощной эмпатии — чужую боль чувствуют так же, как свою собственную. В прошлом и позапрошлом веке они, скорее всего, были сестрами милосердия, теперь же работают волонтерами, помогая всем, кто в этом нуждается — как людям, так и бездомным животным.
Водолей
Водолеи не просто участвую в волонтерских движениях, зачастую они организовывают и возглавляют их. Свойственное им креативное мышление, помогает придумывать нестандартные ходы для того, чтобы собрать необходимые для помощи нуждающимся средства и перенаправить их по назначению.
Весы
Весы одержимы идеей мировой гармонии, которая может хотя бы уравновесить силы добра и зла, если привести к победе победителем силы света возможным не представляется. Выбирая именно эту сторону, они делают все, что от них зависит, а волонтерство, на их взгляд, для этого — лучший способ.
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