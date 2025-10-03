Астролог назвал знаки Зодиака, которые считают, что все им завидуют

© Credits

Реклама

Необходимо признать тот факт, что всегда найдется человек, у которого будет что-то лучше, чем у других, и мы сами в этом смысле не исключение, поэтому тоже можем вызывать у окружающих недобрые чувства. Каждый из нас в такой ситуации ведет себя по-разному, главное, не доходить до маниакальной стадии, при которой человек начнет верить, что все смотрят на него с недоброжелательством. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые считают, что все им завидуют.

Дева

Девы в списке страдающих от чужой зависти традиционно находятся на первом месте. Представители этого знака смотрят с подозрением на весь мир, принимая за проявление зависти даже… комплименты. Услышав от подруги или коллеги, что они сегодня прекрасно выглядят, они делают вывод: завидует!

Лев

Львов нельзя обвинить в том, что они с подозрением смотрят на окружающих, подозревая их в том, что все им завидуют. Дело в том, что представители этого роскошного знака настолько яркие личности, что вызывают у недоброжелателей чувство зависти, и сами они прекрасно об этом знают.

Реклама

Близнецы

Близнецы часто разрываются между двумя ощущениями: так, сегодня им кажется, что все вокруг им завидуют, потому что они такие умные, красивые и, главное, удачливые, а уже завтра начинают в этом сомневаться только потому, что в этот день везение им изменило. Душевному здоровью такие «качели» не способствуют.

Читайте также: