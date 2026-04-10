Астролог назвал знаки Зодиака, которые считают, что всегда правы
Умение воспринимать себя адекватно, пожалуй, одно из самых редких человеческих качеств.
Как правило, мы видим себя такими, как нам хочется — более красивыми, умными, талантливыми, удачливыми.
Сюда же можно отнести и наше желание быть правыми в любой ситуации: и если для одних это безразлично, то другие, наоборот, уверены, что никогда не ошибаются.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые считают, что всегда правы.
Овен
Овны никогда не сомневаются в своей правоте, поскольку у них просто нет на это времени. Они берут первую — как им на тот момент кажется, наиболее достоверную — версию и настаиваю на ней во что бы то ни стало, но, если припереть их к стенке убедительными доводами, они признают, что ошиблись.
Дева
Девы, похоже, рождаются уверенными в том, что они правы во всех спорах и диспутах без исключения. Причем, даже осознав, что ошибались, они будут стоять на своем, что называется до последнего. Для них правота — вопрос самооценки, поэтому, на их взгляд, они не могут себе позволить заблуждаться.
Козерог
Козероги, несмотря на присущую представителям этого знака скромность, в подавляющем большинстве случаев действительно оказываются правы, чего бы при этом ни касался спор. Их выручает хорошее знание человеческой натуры и замечательная интуиция, позволяющие м не допускать ошибок.
