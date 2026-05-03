Астролог назвал знаки Зодиака, которые считают жизнь увлекательным приключением

Кто-то считает, что «жизнь — это сложная штука», а кто-то даже несмотря на серьезные испытания, относится к ней легко и без напряжения. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые считают жизнь увлекательным приключением.

Овен

Овны, как увлекающиеся натуры, испытывают интерес ко всему, что с ними происходит — их увлекает любое событие, которое привлекает их внимание. Правда, и теряют они свой интерес достаточно быстро, но это не мешает представителям знака получать удовольствие от всего, что происходит с ними и вокруг них.

Стрелец

Стрельцы буквально с головой ныряют в любые ситуации, которые кажутся им увлекательными приключениями. Они готовы даже ходить по краю, вступая в рискованные отношения или отправляясь в путешествия, которые могут сулить им много, мягко говоря, неожиданностей, но отговорить их от этого невозможно.

Водолей

Водолеи любые происходящие с ними события воспринимают как приключенческий роман, который даст им почву для творчества, даже если на профессиональном уровне они им и не занимаются. Самое нежелательное, что могут себе позволить представители знака, это скучная — как они говорят — пресная жизнь без ярких событий.

