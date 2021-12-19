Астролог назвал знаки Зодиака, которые сходятся со своими противоположностями

Говорят, что противоположности сходятся, однако далеко не всегда лед и пламень могут существовать в одном союзе.

Одни в отношениях предпочитают спокойствие и предсказуемость, другие – вспышки и встряски, которые не дают соскучиться. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чаще других сходятся со своими противоположностями.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые превыше всего ценят удобства и комфорт, в том числе и душевный, предпочитают всем другим вариантам спутников жизни, поскольку с ними они совпадают, образно говоря, как паззлы или "инь" и "янь". Будучи соединенными без "захлестов" и зазоров, они удивительным – и невероятным – образом совпадают с собственной противоположностью так, как другие – с полным своим подобием. Такой союз делает жизнь представителей знака спокойной и уравновешенной, а им больше ничего и не надо.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы считают, что главным врагом в их жизни является скука, которой они и пытаются избежать изо всех своих сил. Партнеры, являющиеся полной противоположностью представителей знака, – один из лучших способов постоянно находиться в тонусе. Ничто не влияет на них так же благоприятно, как жизнь полная противоречий, когда тебе постоянно говорят "нет", когда ты говоришь "да", и наоборот. Кого-то такое положение дел откровенно раздражает, а Стрельцов, напротив, радует и бодрит.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые страдают от своей переменчивости, которая бросает их из крайности в крайность, ищут в других постоянства и стабильности, а их может дать только полная им противоположность. Рядом с представителями знака должны быть люди, которые твердо стоят на ногах и никогда ни в чем не сомневаются. О том, хорошо это или плохо, можно долго спорит, но для самих Весов такие качества – просто находка, поскольку позволяют и им самим обрести уверенность в себе и перестать быть вечно колеблющимся "маятником".

Читайте также: