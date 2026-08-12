Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны к бедроттингу

Гороскоп / © Credits

Реклама

По сути дела, это пассивный отдых в кровати, из которой физически здоровый человек не встает даже ради того, чтобы поесть — все делается в режиме лежа. Психологи утверждают: такое поведение — не банальная лень, а реакция нашей психики на реалии современного мира.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, склонные к бедроттингу.

Реклама

Телец

Тельцы склонны к бедроттингу по праву рождения: они обожают комфорт и безделье, и предаются и тому, и другому при первой же возможности. При этом они могут проваляться на диване с чипсами не день и не два, а как минимум неделю, что же до максимально срока, что же до его продолжительности, то она может быть бесконечным.

Реклама

Весы

Весы — существа нежные и ранимые, и в режиме лени и бездеятельности они восстанавливают свои силы — как моральные, так и физические. Правда, для этого им необходима не только комфортная, но и максимально утонченная обстановка — красивая домашняя одежда, дорогое постельное белье, живые цветы: в такой атмосфере они могут пребывать сутками.

Рыбы

Рыбы именно таким образом — в постели не только ночью, но и днем — уходят от ранящий их нежную натуру реальности в мир грез, который успокаивает и примиряет их с жизнью. Нельзя сказать, что они при этом ничего не делают — они мечтают, находясь при этом так далеко, что, очнувшись, не всегда сразу осознают, где были и куда вернулись.

Читайте также:

Новости партнеров