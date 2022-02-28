Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны к феминизму

Феминизм, как идеология, появился достаточно давно, и, за время своего существования успел растерять популярность.

Тем не менее, даже сегодня – несмотря на то, что женщины давно имеют равные права с мужчинами – есть те, кто ее исповедует. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к феминизму.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы не приемлют никакого давления, а мужского – особенно, поэтому в массе феминисток они – в первых рядах. Больше всего представительниц знака бесит тот факт, что им указывают, что и как нужно делать, поскольку они, как известно, и сами с усами. Обществу такого мужчины они предпочитают общество женщин или домашних животных, в отношениях с ними они могут считать себя главными и очень важными персонами.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – своего рода пламенные революционеры, которые готовы бороться за что угодно, лишь бы чувствовать себя в гуще людей и событий. И феминизм как идеология в этом смысле ничуть не хуже других, он вполне годиться для того, чтобы бороться за права тех, кого, как им кажется, ущемляют. Впрочем, если завтра им скажут, что в зоопарке тигру не додают мяса, он охотно включатся и в это борьбу – только так они могут ов себя нужными и востребованными.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы любят доминировать, ну а поскольку далеко не каждый мужчина согласится играть в отношениях вторую скрипку, представительницы знака воюют – как в прямом, так и переносном смысле – за свои права. Иногда – делают это исподволь, а иногда открыто демонстрируют свою нетерпимость. Чтобы продемонстрировать партнеру, что они с ним равны в правах, они могут даже пренебрежительно относиться к своей женской привлекательности – например, не мыть голову или носить мятую футболку и джинсы.

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