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Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны к клаустрофобии
Клаустрофобия – страх ограниченного пространства и тесных помещений – одна из самых распространенных фобий.
О причинах, по которым человек впадает в панику, оказавшись в соответствующей ситуации, в каждом конкретном случае лучше расскажет психолог, для ас же интереснее то, кто страдает от нее больше, а кто не замечает ее вообще. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к клаустрофобии.
Близнецы
Близнецы = знак стихии Воздуха, в котором они нуждаются в том числе и на физическом уровне: тем легче им дышится — как я прямом, так и в переносном смысле. А вот ограниченного пространства — особенно, если оно находится под землей — будь то погреб или метро, они очень боятся, и без особой надобности туда не спускаются.
Весы
Весам внушают страх тесные помещения, а если они, к тому же, еще и двигаются — например, как лифт, то они могут испытать настоящий ужас. Неудивительно, что некоторые представители знака предпочитают идти пешком, даже если речь идет о десятом этаже, только бы не пользоваться лифтом — так им спокойнее.
Водолей
В том, что Водолеи боятся самолетов, ничего странного нет — в той или иной степен этого транспортного средства опасается каждый человек. Но у представителей знака это связано не с боязнью высоты, как можно было бы подумать, а ограниченностью пространства, из которого нельзя выйти, когда захочешь, чтобы снять приступ.
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