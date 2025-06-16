Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны к полноте

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Возможно, для кого-то станет открытием тот факт, худощавость или корпулентность зависят в ом числе от звезд, которые так или иначе встали на небе в тот момент, когда он появился на свет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к полноте.

Рак

Раки, как самый эмоциональный знак Зодиака, переживают даже без повода, а уж если повод есть, то не существует такого препятствия, которое не позволило бы им страдать. Но поскольку делать это бесконечно невозможно, они начинают заедать свои стрессы, а это прямой путь к лишнему весу.

Телец

Тельцы, как главные гедонисты Зодиака, любят все, что приноси им удовольствие, и вкусная еда занимает в этом списке одно из первых месть. Ну, а поскольку многие из любимых ими блюд, а они предпочитают домашнюю кухню, чересчур калорийны, это отражается на фигуре.

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Весы

Весы предрасположены к полноте генетически — по мнению астрологов, среди представителей этого знака больше всего людей с лишним весом. Если же учесть их любовь к сладкому, которое, как известно, худобе не способствует, становится понятно, почему они такие упитанные.