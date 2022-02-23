Астролог назвал знаки Зодиака, которые склонны к шпионажу

О шпионаже мы преимущественно знаем из кино, в котором, как правило, действуют плохие шпионы и хорошие разведчики.

Впрочем, разницы между их действиями, несмотря на отличающиеся друг от друга названия, нет. К тому же среди нас живут люди, которые склонны к шпионажу и в случае необходимости смогут применить способности собирать важную информацию. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к шпионажу.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы склонны к шпионажу по той простой причине, что им очень интересна жизнь окружающих их людей – порой даже больше, чем их собственная. Настоящими шпионами делает их сдержанность: они умеют слушать – и слышать – интересующую их информацию с таким равнодушным видом, что даже самые пристрастные наблюдатели не заметят в их поведении злого умысла. К тому же они умеют анализировать полученные данные, делая из них единственно правильные выводы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям шпионаж кажется невинной игрой, поэтому они с удовольствием принимают участие в этом процессе. К тому же он дает им возможность проявить свои творческие способности – прежде всего актерские. Они с удовольствием играют разные роли, которые позволяют им войти в доверие к людям, от которых они получают нужную им информацию. Суммируя ее, они – опять-таки благодаря собственной креативности – мысленно воссоздают общую картину секретных данных.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – один из самых милосердных знаков Зодиака, неудивительно, что ради людей, которых представители знака считают пострадавшей стороной, они готовы пуститься в любое шпионское мероприятие. Поскольку они могут обаять кого угодно, получить необходимые сведения для них труда не составляет, чем они охотно и пользуются. Впрочем, заняться шпионажем они могут и в собственных интересах: если есть такая необходимость, они могут демонстрировать настоящие чудеса разведывательного искусства.

Читайте также: